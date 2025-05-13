У будинку Стармера у Лондоні сталася пожежа

Маєток у північному Лондоні, який належить прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, став ціллю для ймовірного терористичного нападу із застосуванням вогняної бомби.

Як пише The Telegraph, в ніч на понеділок пожежна служба отримала виклик у район Тафнелл-парк через повідомлення про займання триповерхової будівлі. Пожежу оперативно приборкали, пошкодження майна виявилися незначними, ніхто з людей не постраждав.

Проте вже вдень на місці активно працювало антитерористичне відділення поліції - адже будинок належить подружжю голови уряду. Саме звідси після перемоги на виборах Кір Стармер та його дружина переїхали на Даунінґ-стріт, 10.

За попередньою версією, власність прем'єра могла бути атакована. На це вказують інші спроби пошкодження нерухомості, пов'язаної зі Стармером - зокрема 8 травня на вулиці біля будинку його родини спалахнула автівка.

У поліції поки не говорять про результати перевірки місця події і підкреслюють, що антитерористична служба задіяна в межах звичної процедури через високий статус власника будинку.