Індія відкрила шлюз дамби Багліхар на річці Чинаб

Раніше були відкриті два шлюзи на греблі Рамбан ‒ лише через кілька днів після їх закриття ‒ для управління скидом води до Пакистану.

Індія в неділю відкрила один шлюз на греблі гідроелектростанції Багліхар, побудованій на річці Ченаб у Рамбані. Про це пише economictimes.indiatimes.com.

Вчора відкрили два шлюзи греблі, повідомляє ToI з посиланням на джерела. Шлюзи залишалися відкритими з 8:30 до 16:30. У п'ятницю в регіоні пройшли сильні дощі, що викликало необхідність регулювання потоку води.

Раніше були відкриті два шлюзи на греблі Рамбан ‒ лише через кілька днів після їх закриття ‒ для управління скидом води до Пакистану.

Призупинення дії Договору про води Інду стало предметом суперечок між Нью-Делі та Пакистаном на тлі зростання напруженості. Річка Ченаб, на яку поширюється дія договору, є частиною більшої річкової системи Інду, що включає річки Джелум, Ченаб, Раві, Беас та Сатледж. Згідно з угодою 1960 року, права на водокористування цими річками були розділені між Індією та Пакистаном. Пакистан значною мірою залежить від цієї річкової системи для зрошення значної частини своїх сільськогосподарських угідь.

Гребля Багліхар, значний гідроелектричний проєкт на річці Ченаб, раніше була осередком напруженості між Індією та Пакистаном у рамках договору.

Рішення Індії призупинити дію договору було прийнято після терористичної атаки в Пахалгамі 22 квітня, внаслідок якої загинуло 26 цивільних жителів у долині Байсаран.

Індійські збройні сили в ніч на 7 травня розпочали військовий наступ проти терористичних груп, що базуються в Пакистані, під кодовою назвою “Операція “Сіндор”. Пакистан, зі свого боку, відповів порушенням режиму припинення вогню вздовж лінії контролю (ЛК) та міжнародних кордонів вздовж західних кордонів Індії. Наступ Ісламабаду включав спроби нападу на індійських цивільних осіб у штатах Раджастан, Пенджаб та Союзній терористичній території Джамму та Кашмір.

У суботу ввечері міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі оголосив, що дві країни досягли двосторонньої домовленості щодо припинення військових операцій після двох днів напружених перестрілок через кордон та спроб повітряних атак з боку Пакистану.

Однак невдовзі після того, як Індія зробила цю заяву, близько 20:50 у суботу в Срінагарі пролунала серія вибухів, які тривали з перервами щонайменше 40 хвилин. Подібні повідомлення про вибухи надходили з інших частин Кашміру, зокрема з Анантнага на півдні та Барамулли на півночі. По всій долині було відключено електроенергію.