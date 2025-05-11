США та Іран відновлюють ядерні переговори

Вони відбуваються після тижневої паузи після того, як заплановану зустріч у Римі перенесли через логістику.

У неділю в Омані офіційні особи США та Ірану розпочали четвертий раунд переговорів з метою досягнення нової угоди щодо ядерної програми Тегерана.

Про це пише Bloomberg.

Переговори в Маскаті, які відбуваються через місяць після перших, розпочалися в неділю. Вони відбуваються після тижневої паузи після того, як заплановану зустріч у Римі було відкладено через те, що міністр закордонних справ Оману, який був посередником у переговорах, назвав “логістичними причинами”.

Хоча попередні раунди були названі конструктивними, нещодавні зауваження могли виявити глибші розбіжності, поставивши під сумнів потенційну угоду. Стів Віткофф, посланець президента Дональда Трампа на Близькому Сході та його головний переговірник з Іраном, заявив Breitbart News у четвер, що іранські об'єкти зі збагачення урану в Натанзі, Фордо та Ісфахані мають бути демонтовані.

“Програма збагачення ніколи більше не може існувати в державі Іран. Це наша червона лінія. Ніякого збагачення. Це означає демонтаж, це означає відсутність озброєння”, – сказав Віткофф, висунувши вимогу, яку Іран рішуче відкинув як червону лінію.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі розкритикував американських чиновників за їхні непостійні зауваження, але натякнув, що прорив все ще можливий.

“Ми сподіваємося, що цей раунд приведе нас до вирішальної точки. На жаль, ми чуємо багато суперечливих заяв з іншої сторони. У рамках переговорів і за їх межами, у ЗМІ, їхні позиції постійно змінюються, і це один із викликів цих переговорів”, – сказав Арагчі національному телебаченню Ірану перед переговорами в неділю.

У суботу Арагчі підтвердив позицію Тегерана про те, що він не прагне отримати ядерну зброю, але ніколи не відмовиться від свого права на “мирне використання ядерної енергії, включно зі збагаченням”.

“Якщо метою цих переговорів є забезпечення того, щоб Іран не прагнув отримати ядерну зброю, це вже є даністю, тому досягнення угоди цілком досяжне”, – сказав Арагчі в Досі під час поїздки, яка включала зупинку в Саудівській Аравії, де він проінформував чиновників про переговори.

Трамп, який цього тижня планує відвідати Близький Схід, посилив свою кампанію тиску на Іран, запровадивши нові санкції проти його нафтової промисловості та погрожуючи покарати іноземні компанії, які продовжують купувати іранську нафту.