Трамп заявив про "потенційно великий день для Росії та України"

Президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social заявив, що продовжить працювати з обома сторонами заради припинення війни РФ в Україні і назвав майбутній тиждень "великим" у переговорах про припинення вогню, пише "Суспільне".
"Потенційно великий день для Росії та України! Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна “кривава баня”, як ми сподіваємося, закінчиться", — написав Трамп і додав, що це буде "абсолютно новий і набагато кращий світ".
Президент США наголосив, що продовжуватиме працювати з "обома сторонами, щоб переконатися, що це станеться. Натомість США хочуть зосередитися на відновленні та торгівлі", — зазначив президент США.
Трамп також написав, що попереду “великий тиждень”.
30-денне перемир'я у війні РФ проти України
- Україна дала згоду на американську пропозицію припинення вогню ще в березні, але Росія почала вигадувати власні вимоги та встановлювати "перемир'я" то на Великдень, то на 9 травня, не дотримуючись при цьому припинення вогню. Остання вигадана Кремлем причина не припиняти вогонь – це вимога до Заходу припинити постачати Україні озброєння. Сама Росія роззброюватися і припиняти купувати ракети і дрони в її союзниць не пропонує.
- Після засідання коаліції охочих 10 травня в Києві лідер Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, голова уряду Польщі Дональд Туск та президент України провели спільну розмову з Дональдом Трампом. Американський президент підтримує припинення вогню на 30 днів без додаткових умов. Зокрема, Зеленський заявив, що з 12 травня повинно початися повне і безумовне припинення вогню. Протягом 30 днів перемир'я триватиме робота над визначенням безпекових, політичних і гуманітарних основ миру.
- За даними видання Axios, Зеленський та лідери ЄС сказали телефоном Трампу, що у разі припинення вогню Україна готова на прямі переговори з РФ.
- Американські, європейські та українські переговірники підготували перелік умов для Росії, їх Путіну має передати спецпредставник Трампа Стів Віткофф.
- Володимир Путін заявив, що "пропонує відновити прямі перемовини без будь-яких додаткових умов" в найближчий четвер, 15 травня в Стамбулі.