Трамп заявив про "потенційно великий день для Росії та України"

Президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social заявив, що продовжить працювати з обома сторонами заради припинення війни РФ в Україні і назвав майбутній тиждень "великим" у переговорах про припинення вогню, пише "Суспільне".

"Потенційно великий день для Росії та України! Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна “кривава баня”, як ми сподіваємося, закінчиться", — написав Трамп і додав, що це буде "абсолютно новий і набагато кращий світ".

Президент США наголосив, що продовжуватиме працювати з "обома сторонами, щоб переконатися, що це станеться. Натомість США хочуть зосередитися на відновленні та торгівлі", — зазначив президент США.

Трамп також написав, що попереду “великий тиждень”.

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