Ворог поранив трьох цивільних на Донеччині

У Донецькій області за минулу добу через російські обстріли поранень зазнали троє людей.
Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 10 травня росіяни поранили 3 жителів Донеччини: у Костянтинівці, Покровську і Мирнограді", — ідеться у повідомленні.
З початку повномасштабного вторгнення у регіоні загинуло 3206 людей, поранені — 7096 осіб. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
- Ворог щодня обстрілює населені пункти Донецької області, застосовуючи КАБи, важку артилерію та дрони. В області триває евакуація цивільних.