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Ворог поранив трьох цивільних на Донеччині

Поранень зазнали мешканці Костянтинівки, Покровська та Мирнограда.

Ворог поранив трьох цивільних на Донеччині
обстріли Донеччини
Фото: Вадим Філашкін

У Донецькій області за минулу добу через російські обстріли поранень зазнали троє людей.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 10 травня росіяни поранили 3 жителів Донеччини: у Костянтинівці, Покровську і Мирнограді", — ідеться у повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення у регіоні загинуло 3206 людей, поранені — 7096 осіб. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Фото: Вадим Філашкін

  • Ворог щодня обстрілює населені пункти Донецької області, застосовуючи КАБи, важку артилерію та дрони. В області триває евакуація цивільних. 
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