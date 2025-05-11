Ворог поранив трьох цивільних на Донеччині

У Донецькій області за минулу добу через російські обстріли поранень зазнали троє людей.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 10 травня росіяни поранили 3 жителів Донеччини: у Костянтинівці, Покровську і Мирнограді", — ідеться у повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення у регіоні загинуло 3206 людей, поранені — 7096 осіб. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Фото: Вадим Філашкін