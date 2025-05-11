Росіяни вбили та поранили чотирьох цивільних на Херсонщині

Окупанти били по по соціальній інфраструктурі.

Упродовж минулої доби під ворожими обстрілами опинилися 28 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок агресії РФ одна людина загинула, троє — зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Херсонської області Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Придніпровське, Садове, Токарівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Томина Балка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Шляхове, Зміївка, Тягинка, Червоний Маяк, Милове, Нововоронцовка, Миколаївка, Золота Балка, Вірівка, Бургунка, Костирка, Осокорівка, Веселе та місто Херсон.

Ворожа армія била по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 приватні будинки. Також окупанти понівечили стільникову вежу та приватний автомобіль.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 — дістали поранення.