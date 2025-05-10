Трамп прокоментував заяву посольства США про ймовірну повітряну атаку
Трамп прокоментував заяву посольства США про ймовірну повітряну атаку
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
У Київській держадміністрації дали чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
У Київській держадміністрації дали чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
У Києві відбулося засідання "коаліції охочих" (оновлено)
У Києві відбулося засідання "коаліції охочих" (оновлено)
Командувача британського Королівського флоту відсторонили від обов'язків
Командувача британського Королівського флоту відсторонили від обов'язків
Мерц, Макрон, Стармер та Туск їдуть в Україну
Мерц, Макрон, Стармер та Туск їдуть в Україну
Обшуки у Нацгвардії: у МВС відсторонили шістьох посадовців
Обшуки у Нацгвардії: у МВС відсторонили шістьох посадовців
ГоловнаСуспільствоВійна

На фронті з початку доби відбулося 117 боїв

Противник завдав 36 авіаційних ударів, скинувши 51 КАБ, здійснив 891 удар дронами-камікадзе та 2943 обстріли позицій наших військ.

На фронті з початку доби відбулося 117 боїв
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку доби відбулося 117 бойових зіткнень, передає Генштаб станом на 22:00. 

На Харківському напрямку наші війська відбивали три атаки ворога в районах Вовчанська, Малої Шапківки та Кам’янки.

Противник здійснив одну атаку на наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Загризового. Успіху не мав.

На Лиманському напрямку російські війська шість разів штурмували позиції українських захисників у бік населених пунктів Чернещина, Ольгівка, Рідкодуб, Нове та Зелена Долина. Дотепер тривають три боєзіткнення.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбили дві ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили сім ворожих атак поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та в бік Білої Гори, Майського й Предтечиного. Наразі продовжується ще одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні сім разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Дружба, Торецьк та в бік Диліївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 38 штурмів. Найбільша активність спостерігається у бік населених пунктів Миролюбівка, Котлярівка, Мирне, Зоря та поблизу населених пунктів Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Преображенка, Андріївка. Тривають три боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 69 і поранили 32 окупантів, знищили один автомобіль та три розвідувальні БпЛА, суттєво пошкодили одну самохідну артилерійську установку.

На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Багатиря, Шевченка, Новополя.

На Гуляйпільському напрямку в районах Новополя та Новосілок українські захисники зупинили 11 ворожих атак, ще дві атаки противника тривають до цього часу. Населені пункти Малинівка та Залізничне зазнали авіаційних ударів.

На Оріхівському напрямку сьогодні ворог проводив дві атаки в районі населеного пункту Степове та в бік Новоданилівки. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ворог провів три марні атаки на позиції наших захисників.

На Курському напрямку з початку доби Сили оборони успішно зупинили 19 ворожих атак, дотепер тривають два боєзіткнення.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies