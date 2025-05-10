Туреччина готова долучитися до моніторингу дотримання режиму припинення вогню в Україні

Також Туреччини вчергове підтвердила підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан взяв участь в онлайн-зустрічі «коаліції охочих» в Києві, передає агентство “Анадолу”.

Хакан Фідан представляв на зустрічі президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана.

Виступаючи на заході, турецький міністр наголосив на прихильності Туреччини до територіальної цілісності та суверенітету України, а також заявив, що Туреччина підтримує встановлення беззаперечного припинення вогню та зусилля в цьому напрямку.

“Туреччина готова взяти на себе місію, пов'язану з моніторингом дотримання режиму припинення вогню, якщо його буде встановлено”, – додав він.