​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
Шахи: легендарний Іванчук здивував в Ісландії та переміг в Іспанії
Шахи: легендарний Іванчук здивував в Ісландії та переміг в Іспанії
Росіяни завдали авіаудару по інфраструктурі Шостки на Сумщині
Росіяни завдали авіаудару по інфраструктурі Шостки на Сумщині
Папа Лев XIV: що його обрання значить для України?
Папа Лев XIV: що його обрання значить для України?
Актори і акторки Молодого театру зі сцени заявили про сексуальне насильство з боку директора Андрія Білоуса
Актори і акторки Молодого театру зі сцени заявили про сексуальне насильство з боку директора Андрія Білоуса
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Вчений-богослов Кирило Говорун: “На конклаві може бути сюрприз”
Вчений-богослов Кирило Говорун: “На конклаві може бути сюрприз”
Трамп прокоментував заяву посольства США про ймовірну повітряну атаку
Трамп прокоментував заяву посольства США про ймовірну повітряну атаку
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
ГоловнаСуспільствоВійна

Туреччина готова долучитися до моніторингу дотримання режиму припинення вогню в Україні

Також Туреччини вчергове підтвердила підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Туреччина готова долучитися до моніторингу дотримання режиму припинення вогню в Україні
Хакан Фідан
Фото: скриншот твідео

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан взяв участь в онлайн-зустрічі «коаліції охочих» в Києві, передає агентство “Анадолу”. 

Хакан Фідан представляв на зустрічі президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Виступаючи на заході, турецький міністр наголосив на прихильності Туреччини до територіальної цілісності та суверенітету України, а також заявив, що Туреччина підтримує встановлення беззаперечного припинення вогню та зусилля в цьому напрямку.

“Туреччина готова взяти на себе місію, пов'язану з моніторингом дотримання режиму припинення вогню, якщо його буде встановлено”, – додав він.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies