У неділю синоптики прогнозують помірні дощі

На високогір'ї Карпат вночі місцями впаде значний мокрий сніг.

Фото: З відкритих джерел

Гідромецтентр оприлюднив прогноз погоди в Україні на добу 11 травня.

За інформацією синоптиків, буде змарно з проясненнями.

Вночі у північних, більшості західних, центральних областей, вдень в Україні пройдуть помірні, а у південо-східній частині місцями - невеликі дощі. Вітер північно-західний, західний 5-10 м/с.

Температура вночі сягне 2-7° тепла, вдень - 9-14°, на півдні та сході країни - 13-18°.

На високогір'ї Карпат випаде помірний, вночі місцями значний мокрий сніг. Температура вночі буде 0-5° морозу, вдень 1-4° тепла.