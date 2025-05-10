Зеленський: дипломатичних переговорів без припинення вогню не буде

Президент України впевнений, що припинення вогню відбудеться все рівно, питання лише в тому, коли.

Без безумовного припинення вогню неможливо закінчити війну, бо неможливо відкрити трек дипломатії. Ніхто не буде просто так говорити, спершу потрібно показати результат, сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу з лідерами країн "коаліції охочих" у Києві.

Він переконаний, що не потрібно припускати, що ж буде, якщо припинення вогню не вдасться. Зеленський вважає, що припинення вогню настане все рівно, питання лише – коли.

Саме це координували на нинішній зустрічі.