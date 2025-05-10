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Зеленський: дипломатичних переговорів без припинення вогню не буде

Президент України впевнений, що припинення вогню відбудеться все рівно, питання лише в тому, коли. 

Зеленський: дипломатичних переговорів без припинення вогню не буде
Президент України Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Без безумовного припинення вогню неможливо закінчити війну, бо неможливо відкрити трек дипломатії. Ніхто не буде просто так говорити, спершу потрібно показати результат, сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу з лідерами країн "коаліції охочих" у Києві. 

Він переконаний, що не потрібно припускати, що ж буде, якщо припинення вогню не вдасться. Зеленський вважає, що припинення вогню настане все рівно, питання лише – коли. 

Саме це координували на нинішній зустрічі. 

  • На нинішній зустрічі "коаліції охочих" у Києві лідери понад 30 країн висунули Росії вимогу піти на повне і безумовне припинення вогню на 30 діб починаючи з 12 травня. Припинення вогню має бути на суші, на морі і в повітрі. 
  • У межах зустрічі лідери провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Він підтримує припинення вогню і посилення санкцій у разі російської відмови. Україна дала згоду на таке припинення вогню ще у березні. 
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