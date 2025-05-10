Зеленський: дипломатичних переговорів без припинення вогню не буде

Без безумовного припинення вогню неможливо закінчити війну, бо неможливо відкрити трек дипломатії. Ніхто не буде просто так говорити, спершу потрібно показати результат, сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу з лідерами країн "коаліції охочих" у Києві.
Він переконаний, що не потрібно припускати, що ж буде, якщо припинення вогню не вдасться. Зеленський вважає, що припинення вогню настане все рівно, питання лише – коли.
Саме це координували на нинішній зустрічі.
- На нинішній зустрічі "коаліції охочих" у Києві лідери понад 30 країн висунули Росії вимогу піти на повне і безумовне припинення вогню на 30 діб починаючи з 12 травня. Припинення вогню має бути на суші, на морі і в повітрі.
- У межах зустрічі лідери провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Він підтримує припинення вогню і посилення санкцій у разі російської відмови. Україна дала згоду на таке припинення вогню ще у березні.