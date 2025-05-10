Зеленський: Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки сьогоднішнього саміту “коаліції охочих” у Києві. Серед іншого, він зазначив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі.
Про це президент написав у соцмережі Х.
“Всі разом по завершенню саміту в Києві говорили з Дональдом Трампом. Хороша розмова, позитивна й конкретна. Вдячний Президенту Трампу. Наш спільний погляд: негайне, повне та безумовне припинення вогню потрібне щонайменше на 30 днів. Пропонуємо, щоб почалось із понеділка, 12 травня. Очікуємо відповідь від Росії”, – написав Зеленський.
Він зазначив, що ця пропозиція в силі ще від перемовин у Саудівській Аравії, коли вперше її зробили Сполучені Штати.
“Коли буде припинення вогню, буде й найкращий шанс для дипломатії. Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі”, – наголосив глава держави.
Пропозиція припинення вогню
- Україна дала згоду на американську пропозицію припинення вогню ще в березні, але Росія почала вигадувати власні вимоги та встановлювати "перемир'я" то на Великдень, то на 9 травня, не дотримуючись при цьому припинення вогню. Остання вигадана Кремлем причина не припиняти вогонь – це вимога до Заходу припинити постачати Україні озброєння. Сама Росія роззброюватися і припиняти купувати ракети і дрони в її союзниць не пропонує.
- Після засідання коаліції охочих сьогодні в Києві лідер Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, голова уряду Польщі Дональд Туск та президент України провели спільну розмову з Дональдом Трампом. Американський президент підтримує припинення вогню на 30 днів без додаткових умов. Зокрема, Зеленський заявив, що з 12 травня повинно початися повне і безумовне припинення вогню. Протягом 30 днів перемир'я триватиме робота над визначенням безпекових, політичних і гуманітарних основ миру.
- За даними видання Axios, Зеленський та лідери ЄС сказали телефоном Трампу, що у разі припинення вогню Україна готова на прямі переговори з РФ.
- Американські, європейські та українські переговірники підготували перелік умов для Росії, їх Путіну має передати спецпредставник Трампа Стів Віткофф.