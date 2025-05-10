Зеленський: Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі

Глава держави зауважив, що наразі Україна та партнери “очікують на відповідь від Росії”.

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки сьогоднішнього саміту “коаліції охочих” у Києві. Серед іншого, він зазначив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі.

Про це президент написав у соцмережі Х.

“Всі разом по завершенню саміту в Києві говорили з Дональдом Трампом. Хороша розмова, позитивна й конкретна. Вдячний Президенту Трампу. Наш спільний погляд: негайне, повне та безумовне припинення вогню потрібне щонайменше на 30 днів. Пропонуємо, щоб почалось із понеділка, 12 травня. Очікуємо відповідь від Росії”, – написав Зеленський.

Він зазначив, що ця пропозиція в силі ще від перемовин у Саудівській Аравії, коли вперше її зробили Сполучені Штати.

“Коли буде припинення вогню, буде й найкращий шанс для дипломатії. Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі”, – наголосив глава держави.

Пропозиція припинення вогню