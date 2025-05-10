Зеленський: Україні офіційно ніхто не пропонував демілітаризовану зону на 30 км, але ідея жити не буде

Офіційно Україні ніхто не пропонував створення так званої демілітаризованої зони, сказав Володимир Зеленський на брифінгу з лідерами коаліції охочих у Києві. Водночас президент чув інформацію про це з медіа, і не лише там, а і на рівні розвідок.

Зеленський вважає, що ідея буферної зони на сьогодні не є "живою". Тому що все залежить від формату моніторингу.

"Офіційно ніхто Україні нічого подібного не пропонував. Як сапери: всі шукають якісь можливості, який ще експеримент з нами провести", – прокоментував Зеленський.

Він також висловив здивування, чому йдеться про відведення українських і окупаційних сил саме на 15 кілометрів. Також неясно, з якої лінії рахувати: з кордону, з контактної лінії, що саме – фронт?

"Наприклад, війна почалася з території Білорусі – летіли ракети. Значить, вглиб Білорусі також 15 кілометрів? А чому 15, якщо артилерія далекобійна? І зараз інша війна, це не так, як було в Мінську. Дрони, fpv-шки летять 50-100 кілометрів – це аналог артилерії. Так що будемо робити – розводити по 100 кілометрів? Навіть якщо ви будете говорити про 15 кілометрів – що ми будемо робити з містом Херсон? Це одразу не буде в Херсоні наших військ. Не буде наших військ у Херсоні – у нас не буде Херсона. Ми знаємо досвід після 14 року. В момент, коли був ceasfire, руські і сепаратисти рили постійно, рили, рили і йшли. 100 метрів, 200, 300 щоденно. Ніхто по них не стріляв. Лінія контактна відрізнялась під час повномасштабного вторгнення. Тому я вважаю, що тут багато різних деталей. Ви запитайте це питання в людей з Покровська", – нагадав президент.