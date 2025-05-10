Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Росіяни завдали авіаудару по інфраструктурі Шостки на Сумщині
Росіяни завдали авіаудару по інфраструктурі Шостки на Сумщині
Вчений-богослов Кирило Говорун: “На конклаві може бути сюрприз”
Вчений-богослов Кирило Говорун: “На конклаві може бути сюрприз”
Трамп прокоментував заяву посольства США про ймовірну повітряну атаку
Трамп прокоментував заяву посольства США про ймовірну повітряну атаку
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
Папа Лев XIV: що його обрання значить для України?
Папа Лев XIV: що його обрання значить для України?
Шахи: легендарний Іванчук здивував в Ісландії та переміг в Іспанії
Шахи: легендарний Іванчук здивував в Ісландії та переміг в Іспанії
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Актори і акторки Молодого театру зі сцени заявили про сексуальне насильство з боку директора Андрія Білоуса
Актори і акторки Молодого театру зі сцени заявили про сексуальне насильство з боку директора Андрія Білоуса
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: Україні офіційно ніхто не пропонував демілітаризовану зону на 30 км, але ідея жити не буде

Президент критично поставився до цієї ініціативи. 

Зеленський: Україні офіційно ніхто не пропонував демілітаризовану зону на 30 км, але ідея жити не буде
Володимир Зеленський
Фото: скріншот відео Суспільне

Офіційно Україні ніхто не пропонував створення так званої демілітаризованої зони, сказав Володимир Зеленський на брифінгу з лідерами коаліції охочих у Києві. Водночас президент чув інформацію про це з медіа, і не лише там, а і на рівні розвідок.

Зеленський вважає, що ідея буферної зони на сьогодні не є "живою". Тому що все залежить від формату моніторингу. 

"Офіційно ніхто Україні нічого подібного не пропонував. Як сапери: всі шукають якісь можливості, який ще експеримент з нами провести", – прокоментував Зеленський.

Він також висловив здивування, чому йдеться про відведення українських і окупаційних сил саме на 15 кілометрів. Також неясно, з якої лінії рахувати: з кордону, з контактної лінії, що саме – фронт?

"Наприклад, війна почалася з території Білорусі – летіли ракети. Значить, вглиб Білорусі також 15 кілометрів? А чому 15, якщо артилерія далекобійна? І зараз інша війна, це не так, як було в Мінську. Дрони, fpv-шки летять 50-100 кілометрів – це аналог артилерії. Так що будемо робити – розводити по 100 кілометрів? Навіть якщо ви будете говорити про 15 кілометрів – що ми будемо робити з містом Херсон? Це одразу не буде в Херсоні наших військ. Не буде наших військ у Херсоні – у нас не буде Херсона. Ми знаємо досвід після 14 року. В момент, коли був ceasfire, руські і сепаратисти рили постійно, рили, рили і йшли. 100 метрів, 200, 300 щоденно. Ніхто по них не стріляв. Лінія контактна відрізнялась під час повномасштабного вторгнення. Тому я вважаю, що тут багато різних деталей. Ви запитайте це питання в людей з Покровська", – нагадав президент.

  • Нещодавно спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що Україна нібито згодна на пропозицію створити 30-кілометрову демілітаризовану зону. Йдеться про відведення українських сил на 15 кілометрові, і ще на 15 – росіян.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies