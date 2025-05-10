Також на святкуванні був колишній керівник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Ілля Вітюк.

Керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Анатолія Лойфа звільнили з посади. Про це повідомляє “Українська правда” із посиланням на коментар пресслужби СБУ.

"Анатолія Лойфа, керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму, звільнено із займаної посади за рішенням голови Служби безпеки України", – повідомили у спецслужбі.

Як відомо, Лойф отримав цю посаду у 2024 році після звільнення Артема Шила, який також був радником Офісу президента і фігурує у масштабному корупційному скандалі, пов’язаному з розкраданням коштів «Укрзалізниці».

Нещодавно "Українська правда" з'ясувала, що на початку березня кілька спецслужбовців СБУ, серед яких Лойф, святкували день народження Костянтина Коломійця, що опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори "Паріматч" Сергія Портнова. На святкуванні також помітили Сергія Олійника, відомого у кримінальному світі за прізвиськом "Умка". У 2021 році Олійник потрапив під санкції РНБО, коли ті запроваджувалися проти 557 "ворів в законі".

Також на святкуванні був колишній керівник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Ілля Вітюк. Раніше "Слідство.інфо" встановило, що родина начальника департаменту в СБУ Іллі Вітюка володіє нерухомістю щонайменше на 25,5 млн гривень.