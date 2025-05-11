Росіяни завдали понад 360 ударів по Запорізькій області упродовж доби

Ворог застосував артилерію, дрони та авіаційні бомби.

Упродовж минулої доби російські окупанти завдали 364 удари по 11 населених пунктах Запорізької області.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Війська рф здійснили 5 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці та Малинівці", — каже Федоров.

Ще 231 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.

3 обстріли з РСЗВ накрили Кам’янське та Новоандріївку.

125 артобстрілів завдано по території Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 4 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та нежитлового приміщення. Мирні жителі не постраждали.