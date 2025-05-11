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Генштаб: за добу на фронті відбулося понад 160 боєзіткнень, ворог посилив тиск на Гуляйпільському напрямку

Ситуація на Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках залишається складною.

Генштаб: за добу на фронті відбулося понад 160 боєзіткнень, ворог посилив тиск на Гуляйпільському напрямку
Фото: Генштаб

Розпочалася 1173-тя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.Загалом, за вчора зафіксовано 161 бойове зіткнення.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 63 авіаційних удари, скинув 96 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 85 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2470 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Черневе Сумської області; Мирне, Сухий Яр, Піддубне, Комар — Донецької області; Новодарівка, Малинівка, Залізничне — Запорізької області; Миколаївка — Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу та техніки, артилерійський засіб, радіолокаційну станцію та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районах Вовчанська, Малої Шапківки та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Синьківки та в районі Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував вісім разів. Намагався просунутися вперед у бік населених пунктів Чернещина, Ольгівка, Рідкодуб, Нове, Зелена Долина та поблизу Ямполівки й Копанок.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили чотири ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та в бік Білої Гори, Майського й Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак у районах населених пунктів Дружба, Торецьк, Щербинівка та в бік Диліївки.

Фото: Генштаб

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Нова Полтавка, Миролюбівка, Котлярівка, Мирне, Зоря та поблизу населених пунктів Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Преображенка, Андріївка.

Фото: Генштаб

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Багатиря, Шевченка, Новополя.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили 13 атак у районах Новополя та Новосілок.

Фото: Генштаб

На Оріхівському напрямку сьогодні ворог проводив дві атаки в районі населеного пункту Степове та в бік Новоданилівки. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку агресор провів три марні спроби просування до позицій наших захисників.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 28 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 265 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1310 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, шість бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 55 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 117 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки окупантів.
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