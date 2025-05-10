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Мир, суверенітет і майбутнє: після прибуття до Києва президент Франції звернувся до українців

Президент Франції звернувся до України з трьома меседжами.

Мир, суверенітет і майбутнє: після прибуття до Києва президент Франції звернувся до українців
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Після прибуття до Києва президент Емманюель Макрон звернувся до українців із трьома меседжами про мир, суверенітет та майбутнє.

Своє звернення він опублікував у мережі "Х".

"Зіткнувшись з російською агресією, наша відповідь має бути колективною. Ми робимо цей крок разом з Німеччиною, Польщею та Великою Британією", — каже президент Франції.

Макрон наголосив, що справедливий і тривалий мир починається з повного та безумовного припинення вогню. Україна прийняла пропозицію про 30-денне перемир'я ще 11 березня.

"Якщо Москва і далі блокуватиме, ми посилимо тиск, як європейці та у тісній координації зі Сполученими Штатами", – зазначає Макрон.

Він такожнаголосив, що мирна угода, яку буде укладено, має гарантувати безпеку для України. "Саме над цим ми працювали на зустрічах у Парижі, Лондоні та сьогодні в Києві. Ми рухаємося вперед разом".

"Україна бореться за свій народ, але також і за європейський ідеал, у який ми віримо. Вільна, сильна, процвітаюча та європейська Україна – це наш горизонт", – резюмував Макрон.

  • Нагадаємо, 10 травня до Києва прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц для зустрічі "Коаліції охочих".
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