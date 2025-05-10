Мир, суверенітет і майбутнє: після прибуття до Києва президент Франції звернувся до українців

Після прибуття до Києва президент Емманюель Макрон звернувся до українців із трьома меседжами про мир, суверенітет та майбутнє.
Своє звернення він опублікував у мережі "Х".
"Зіткнувшись з російською агресією, наша відповідь має бути колективною. Ми робимо цей крок разом з Німеччиною, Польщею та Великою Британією", — каже президент Франції.
Макрон наголосив, що справедливий і тривалий мир починається з повного та безумовного припинення вогню. Україна прийняла пропозицію про 30-денне перемир'я ще 11 березня.
"Якщо Москва і далі блокуватиме, ми посилимо тиск, як європейці та у тісній координації зі Сполученими Штатами", – зазначає Макрон.
Він такожнаголосив, що мирна угода, яку буде укладено, має гарантувати безпеку для України. "Саме над цим ми працювали на зустрічах у Парижі, Лондоні та сьогодні в Києві. Ми рухаємося вперед разом".
"Україна бореться за свій народ, але також і за європейський ідеал, у який ми віримо. Вільна, сильна, процвітаюча та європейська Україна – це наш горизонт", – резюмував Макрон.
- Нагадаємо, 10 травня до Києва прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц для зустрічі "Коаліції охочих".