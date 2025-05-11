BBC: Трамп “активно розглядає” можливість призупинення права оскаржувати затримання в суді

Конституція США дозволяє призупинити цю юридичну свободу у разі “повстання або вторгнення”.

Адміністрація Дональда Трампа “активно розглядає” можливість призупинення habeas corpus – права особи оскаржувати своє затримання в суді – заявив один із головних помічників президента США. Про це пише BBC.

Стівен Міллер, заступник керівника апарату Білого дому, заявив журналістам у п’ятницю, що Конституція США дозволяє призупинити цю юридичну свободу у разі “повстання або вторгнення”.

Його коментарі прозвучали на тлі того, як судді намагаються оскаржити деякі нещодавні затримання, здійснені адміністрацією Трампа, з метою боротьби з нелегальною імміграцією, а також вигнання незгодних іноземних студентів.

“Багато що залежить від того, чи правильно вчинять суди”, – сказав Міллер.

Є кілька незавершених цивільних справ проти депортації адміністрацією Трампа нелегальних мігрантів на підставі habeas corpus.

Зовсім недавно федеральний суддя наказав звільнити студента турецького університету, якого затримали на шість тижнів після написання статті з критикою Ізраїлю.

Минулого тижня інший суддя наказав звільнити студента Колумбійського університету, затриманого за його підтримку палестинців, після подання петиції на підставі habeas corpus. Однак інші судді стали на бік адміністрації Трампа в таких суперечках.

Міллер назвав habeas corpus «привілеєм» і сказав, що Конгрес вже ухвалив закон, який позбавляє суди юрисдикції щодо імміграційних справ.

Юридичні експерти та критики поставили під сумнів правдивість його тлумачення законодавства США. «Конгрес має повноваження призупинити habeas corpus, а не Стівен Міллер, ані президент», – сказав MSNBC Марк Еліас, адвокат Демократичної партії.

Однією з ключових передвиборчих обіцянок Трампа була депортація мільйонів іммігрантів зі США, і його адміністрація використовувала різні способи пришвидшення депортацій з моменту повернення до Білого дому.

У березні наказ федерального судді заборонив адміністрації Трампа застосувати багатовіковий закон воєнного часу для виправдання депортації понад 200 венесуельців, незважаючи на те, що рейси здійснюються. Але депортації відставали від затримань, тоді як одну людину було депортовано помилково.

CNN повідомив, посилаючись на неназвані джерела, що Трамп особисто брав участь в обговореннях навколо зупинення дії habeas corpus. Сам Трамп не згадував про зупинення дії habeas corpus, але сказав, що здійснить кроки для боротьби із судовими заборонами на його дії з депортації.