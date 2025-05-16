У Верховному суді США занепокоєні спробами Трампа обмежити громадянство США за правом народження

Судді почали розглядати справи, що пов’язані зі січневим указом президента, який може розширити його повноваження.

Судді Верховного суду США висловили незгоду зі спробою Дональда Трампа обійти конституцію, щоб обмежити громадянство за правом народження, пише The Guaridan.

Ця справа, хоч і технічно стосується імміграції, може змінити поноваження президента та роль федеральних судів.

Суд розглядає три справи, пов'язані з січневим указом президента, який позбавляє громадянства США дітей, народжених на території Сполучених Штатів, але батьки їх не є громадянами або постійними жителями. Цей план, ймовірно, буде зрештою скасовано, оскільки він прямо суперечить 14-й поправці Конституції, яка надає громадянство “всім особам, народженим або натуралізованим у Сполучених Штатах”.

Суддя Соня Сотомайор заявила, що виконавчий указ Трампа порушує чотири прецеденти Верховного суду, тоді як демократ Джон Зауер, генеральний прокурор США, який виступає від імені адміністрації, заявив, що указ Трампа “захищає значення та цінність американського громадянства”.

Зазначимо, юридична команда Трампа не просить Верховний суд винести рішення щодо того, чи є його політика конституційною, і дуже мало аргументів зосереджено на питаннях імміграції, які є основою указу президента-республіканця. Натомість вони оскаржують, чи повинні судді нижчих судів мати можливість блокувати президентські укази у всій країні – крок, який загалом може послабити судовий контроль над виконавчою владою.

Троє федеральних суддів заблокували такі дії у всіх Штатах, включно з Деборою Бордман, окружною суддею США, яка постановила, що “жоден суд у країні ніколи не підтримував тлумачення президента”. Суддя Елена Кейган зазначила, що уряд програв усі справи щодо указу Трампа про громадянство за правом народження, і поставила під сумнів, чому адміністрація вирішила подати апеляцію до Верховного суду.

Але міністерство юстиції стверджує, що "національні заборони" несправедливо “зв'язують руки” президенту. “Ці судові заборони досягли масштабів епідемії з початку роботи адміністрації Трампа”, – йдеться у березневому документі відомства. Адміністрація просить звузити сферу дії судових заборон, щоб вони поширювалися лише на осіб, організації або штати, які подали позов.