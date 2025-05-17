Продуктові набори на 3,5 млн людей псуються на складах через знищення USAID

Агенція Reuters оприлюднила інформацію про наслідки фактичної ліквідації адміністрацією Дональда Трампа USAID - організації, відповідальної за грантову допомогу по всьому світу.

Виявилося, що на чотирьох американських складах нині зберігаються продуктові набори, яких би вистачило для харчування 3,5 мільйонів людей упродовж місяця. Світова продуктова програма вважає, що її було б досить для подолання можливого голоду у Смузі Гази. Вартість продукції складає близько 98 мільйонів доларів.

Після того, як у січні нова влада у Білому домі вирішила знищити Агенцію США з міжнародного розвитку, уся ця їжа обсягом до 66 тисяч метричних тонн просто лежала без жодного призначення.

Журналісти стверджують, що вже у липні частина продовольства остаточно зіпсується. США доведеться вирішувати, як її позбутися - шляхом спалювання, передачі на корм для тварин чи іншим способом. І це в той час, як майже 2 мільйони людей на планеті, згідно зі звітами гуманітарних організацій, перебувають на критичній межі голодування.