Десять країн домовилися посилити захист критично важливої підводної інфраструктури в Балтійському морі

Міністри закордонних справ Литви, Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Польщі, Норвегії, Швеції та Німеччини підписали в Таллінні меморандум.

Десять європейських країн домовилися посилити захист критично важливої підводної інфраструктури в Балтійському морі на тлі побоювань, що Росія використовує свій тіньовий флот як зброю проти країн ЄС та НАТО, повідомляє LRT.

У п'ятницю міністри закордонних справ Литви, Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Польщі, Норвегії, Швеції та Німеччини підписали в Таллінні меморандум. Він передбачає посилену співпрацю для підвищення стійкості кабелів та трубопроводів на морському дні, забезпечення безпеки ланцюгів поставок, здійснення підводного моніторингу та розширення можливостей швидкого ремонту.

Документ також містить положення про захист інформації, можливі спільні джерела фінансування та координацію дій.

У Таллінні міністри також обговорили останній інцидент, що стався кілька днів тому у виключній економічній зоні Естонії, коли санкційний тіньовий танкер РФ Jaguar відмовився виконувати законні вимоги Естонії, а російський військовий літак, який його охороняв, порушив повітряний простір країни.

“Росія використовує свій тіньовий флот як зброю проти нас. Це чітко продемонстрував інцидент із санкційним танкером Jaguar, коли Росія використала свої повітряні сили для його захисту”, – заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис.

За його словами, важливо продовжувати запровадження жорстких санкцій проти суден тіньового флоту, оскільки окремі судна наразі по-різному санкціонуються США, Великою Британією та Європейським Союзом.

Згідно з пропозицією Литви, проти ще 200 російських кораблів, що входять до складу тіньового флоту, ввели обмеження у межах останнього 17-го пакету санкцій ЄС.

Ще одним важливим кроком, за словами Будриса, є збільшення військової присутності НАТО в Балтійському морі, продовження мандату місії НАТО Baltic Sentry та перегляд національних правил реагування із залученням військово-морських сил навіть у мирний час.