Guardian: майже 300 мільйонів людей перебувають під загрозою смерті від голоду

Ця цифра становить майже чверть – 22,6% – населення 53 країн, йдеться у Глобальному звіті про продовольчі кризи (GRFC).

Гостра продовольча небезпека продовжує зростати тривожними темпами, і майже 300 мільйонів людей перебувають під загрозою смерті від голоду.

Про це пише Guardian з посиланням на дані шостого Глобального звіту про продовольчі кризи (GRFC).

“Ескалація конфліктів та скорочення гуманітарної допомоги разом із кліматичними та економічними потрясіннями призвела до того, що минулого року ще 13,7 мільйонів людей опинилися в хронічній продовольчій небезпеці”, ‒ йдеться у документі.

За даними GRFC, кількість людей, які стикаються з “високим рівнем гострої продовольчої небезпеки”, зростає, досягнувши 295 мільйонів. Ця цифра становить майже чверть – 22,6% – населення 53 країн.

“Посилення конфліктів, зростання геополітичної напруженості, глобальна економічна невизначеність та значне скорочення фінансування поглиблюють гостру продовольчу небезпеку”, – йдеться у звіті.

Кількість людей, які стикаються з найбільш хронічною нестачею їжі ‒ згідно з класифікацією Комплексної фазової класифікації продовольчої безпеки (КФБ), що підтримується ООН, – зросла торік більше ніж удвічі.

Понад 95% з них проживали у Смузі Гази або Судані, хоча велика частина населення Гаїті, Малі та Південного Судану також страждало від нестачі їжі. Ця категорія, яку КФБ описує як “катастрофу”, характеризується голодом, смертю, злиднями та високим рівнем гострого недоїдання. У Судані погіршення громадянської війни призвело до офіційного оголошення голоду, коли понад 24 мільйони людей зіткнулися з гострою продовольчою нестачею. Умови також погіршилися в секторі Газа, і минулого року експерти заявили, що, за прогнозами, половина населення постраждає від сценарію “катастрофи”.