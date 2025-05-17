Мерц: питання передачі ракет Taurus Україні більше не обговорюється в уряді Німеччини
Мерц: питання передачі ракет Taurus Україні більше не обговорюється в уряді Німеччини
Україна готова до миру. До миру не готова Росія
Україна готова до миру. До миру не готова Росія
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
На Київщини ліквідували мережу підпільних цехів, де виготовляли насіння під виглядом відомих брендів
На Київщини ліквідували мережу підпільних цехів, де виготовляли насіння під виглядом відомих брендів
Україна і Росія зустрілися в Стамбулі для обговорення припинення вогню. Онлайн
Україна і Росія зустрілися в Стамбулі для обговорення припинення вогню. Онлайн
Україна і Росія провели переговори у Стамбулі (оновлено)
Україна і Росія провели переговори у Стамбулі (оновлено)
Штучний інтелект Ілона Маска почав розповідати про "білий геноцид" у відповідь на непов'язані питання
Штучний інтелект Ілона Маска почав розповідати про "білий геноцид" у відповідь на непов'язані питання
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ
Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ
ГоловнаСвіт

Guardian: майже 300 мільйонів людей перебувають під загрозою смерті від голоду

Ця цифра становить майже чверть – 22,6% – населення 53 країн, йдеться у Глобальному звіті про продовольчі кризи (GRFC).

Guardian: майже 300 мільйонів людей перебувають під загрозою смерті від голоду
Фото: africanews.com

Гостра продовольча небезпека продовжує зростати тривожними темпами, і майже 300 мільйонів людей перебувають під загрозою смерті від голоду.

Про це пише Guardian з посиланням на дані шостого Глобального звіту про продовольчі кризи (GRFC).

“Ескалація конфліктів та скорочення гуманітарної допомоги разом із кліматичними та економічними потрясіннями призвела до того, що минулого року ще 13,7 мільйонів людей опинилися в хронічній продовольчій небезпеці”, ‒ йдеться у документі.

За даними GRFC, кількість людей, які стикаються з “високим рівнем гострої продовольчої небезпеки”, зростає, досягнувши 295 мільйонів. Ця цифра становить майже чверть – 22,6% – населення 53 країн. 

“Посилення конфліктів, зростання геополітичної напруженості, глобальна економічна невизначеність та значне скорочення фінансування поглиблюють гостру продовольчу небезпеку”, – йдеться у звіті.

Кількість людей, які стикаються з найбільш хронічною нестачею їжі ‒ згідно з класифікацією Комплексної фазової класифікації продовольчої безпеки (КФБ), що підтримується ООН, – зросла торік більше ніж удвічі.

Підписуйтесь на наш Google News

Понад 95% з них проживали у Смузі Гази або Судані, хоча велика частина населення Гаїті, Малі та Південного Судану також страждало від нестачі їжі. Ця категорія, яку КФБ описує як “катастрофу”, характеризується голодом, смертю, злиднями та високим рівнем гострого недоїдання. У Судані погіршення громадянської війни призвело до офіційного оголошення голоду, коли понад 24 мільйони людей зіткнулися з гострою продовольчою нестачею. Умови також погіршилися в секторі Газа, і минулого року експерти заявили, що, за прогнозами, половина населення постраждає від сценарію “катастрофи”.

  • Раніше Агенція Reuters оприлюднила інформацію про наслідки фактичної ліквідації адміністрацією Дональда Трампа USAID ‒ організації, відповідальної за грантову допомогу по всьому світу. Так, на чотирьох американських складах нині зберігаються продуктові набори, яких би вистачило для харчування 3,5 мільйонів людей упродовж місяця. Світова продуктова програма вважає, що її було б досить для подолання можливого голоду у Смузі Гази. Вартість продукції складає близько 98 мільйонів доларів.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies