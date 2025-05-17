США працює над планом постійного переселення мільйона палестинців зі Смуги Гази до Лівії, ‒ ЗМІ

Джерела NBC News повідомили, що Вашингтон вже обговорював план із Тріполі, але остаточної угоди немає.

Адміністрація президента США працює над планом постійного переселення до одного мільйона палестинців зі Смуги Гази до Лівії, повідомляє NBC News з посиланням на джерела, пише Радіо Свобода.

Декілька співрозмовників телеканалу повідомили, що Вашингтон вже обговорював план із Тріполі. Білий дім розглядає план досить серйозно, але остаточної угоди поки що не досягнуто.

США інформують Ізраїль про перебіг обговорень, йдеться у повідомленні телеканалу. В обмін на переселення палестинців, за словами джерел, Сполучені Штати можуть повернути Лівії мільярди доларів, які Вашингтон заморозив понад 10 років тому.

Держдепартамент та Рада нацбезпеки США на запити NBC News не відповіли, але після виходу матеріалу заявили, що повідомлення не відповідають дійсності.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у рамках врегулювання бойових дій у Смузі Гази між Ізраїлем та угрупуванням ХАМАС, визнаним терористичним у США та Євросоюзі, неодноразово пропонував переселити палестинців до інших країн. На думку Трампа, стан Гази непридатний для життя. Сам сектор, за задумом американського президента, може бути під контролем США.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу привітав план добровільного переселення арабських жителів Гази в інші країни.

Проти переселення палестинців виступає влада Палестинської автономії, Ліга арабських держав та інші країни. Водночас арабські ЗМІ писали, що Об'єднані Арабські Емірати разом із Трампом зверталися до Єгипту з проханням прийняти палестинців в обмін на фінансову допомогу. Каїр цю пропозицію відкинув.