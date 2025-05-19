У другий тур президентських виборів Польщі виходять Тшасковський та Навроцький (оновлено)

Перший тур президентських виборів у Польщі

До другого туру президентських виборів у Польщі проходять мер Варшави Рафал Тшасковський та очільник Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький.

Як пише RMF24, такими були дані екзитполів.

Оновлення. Національна виборча комісія Польщі оголосила, що Рафал Тшасковський став переможцем першого туру президентських виборів, набравши 31,36% голосів. Він випередив Кароля Навроцького, який здобув 29,54%. Кандидат від Конфедерації Славомір Менцен посів третє місце. За нього проголосували 14,81%.

Це означає, що 1 червня Тшасковський та Навроцький зустрінуться у другому турі президентських виборів.

Раніше оприлюднили результати екзитполів, за якими Тшасковський, мер Варшави та кандидат від "Громадянської коаліції" прем'єр-міністра Дональда Туска, отримав 31,2% голосів у першому турі. За ним йде Навроцький, якого підтримала партія "Право і справедливість" (PiS), з 29,7% голосів. Вони зустрінуться у другому турі президентських виборів.

Явка склала 67,31%. Це вище, ніж у першому турі виборів 2020 року, коли прийшли голосувати 64,51% виборців.