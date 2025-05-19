DW: керівна партія Португалії “Демократичний альянс” перемагає на виборах без більшості

Керівна партія Португалії “Демократичний альянс” (AD) здобула найбільше місць на недільних загальних виборах, пише DW з посиланням на майже повні офіційні результати.

Політична сила знову не змогла отримати парламентську більшість, тоді як підтримка ультраправої партії “Чега” зросла.

У 230-місному парламенті Португалії залишилося лише чотири місця для розподілу. AD отримала 32,7% голосів, що не дотягує до 42%, необхідних для абсолютної більшості. Соціалістична партія отримала 23,4% голосів, а ультраправа “Чега” – 22,6%.

AD отримала 29% голосів на останніх виборах у 2024 році, але цей уряд меншості розпався цього року.

Лідер Демократичної партії та виконувач обов'язків прем'єр-міністра Луїс Монтенегро виключив будь-яку угоду з Чегою щодо формування коаліційного уряду.

Пробізнесова партія “Ліберальна ініціатива” (IL) має отримати від 4% до 8%.

Демократичній партії, ймовірно, доведеться укладати угоди з меншими партіями, щоб забезпечити собі більшість у щонайменше 116 місць у 230-місному парламенті Португалії.

Другий поспіль уряд меншості підірве надії на те, що ці останні вибори можуть принести стабільність Португалії, яка переживає найгірший період політичної нестабільності за десятиліття.

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