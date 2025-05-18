Головне за ніч та ранок неділі, 18 травня: атака дронів на Київ та Київщину, майже 170 боєзіткнень, вибори в Польщі та в Румунії

Нічна повітряна атака, 167 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, дев’яте місце гурту Ziferblat на Євробаченні-2025.

Уночі РФ атакувала Україну рекордною кількістю ударних БпЛА - 273-ма, Сили ППО знищили 88 "шахедів".

Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 167 боєзіткнень, найбільше (54) — на Покровському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Лозова, Рідкодуб, Греківка, Катеринівка, Ямполівка та Зелена Долина.

Ситуація на фронті залишається напруженою.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1130 окупантів. Загальні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення складають близько 973 730 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі РФ атакувала Київ ударними безпілотниками. Унаслідок падіння уламків збитого БпЛА пошкоджено дах нежитлової будівлі у Голосіївському районі Києва.

У Київській МВА повідомили, що внаслідок російської атаки на Київ (станом на 08:10) виявлено пошкодження скління вікон квартири житлового будинку в Соломʼянському районі.

На Київщині внаслідок ворожої дронової атаки загинула жінка, серед поранених є дитина.

У Польщі 18 травня - перший тур президентських виборів. Зареєстровано 13 кандидатів.

Право голосу у Польщі мають близько 29 мільйонів виборців.

Фаворитами є ліберальний мер Варшави Рафал Тшасковський, якого висунула партія влади "Громадянська коаліція", а також очільник Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький, якого підтримує правоконсервативна "Право і справедливість". Третє місце в опитуваннях посідає кандидат від антиукраїнської партії "Конфедерація" Славомір Менцен.

Якщо жоден з кандидатів не набере понад 50% голосів, другий тур виборів відбудеться 1 червня.

У Румунії сьогодні розпочався другий тур виборів президента. Засновник ультраправої партії AUR Джордже Сіміон змагається за посаду з центристом і мером Бухареста Нікушором Даном.

Дільниці відкрилися о 07:00 за місцевим часом і працюватимуть до 21:00, після чого з’являться перші дані екзитполів.

На пісенному конкурсі Євробачення-2025 у Базелі став тріумфатором, здобувши 436 балів від національних журі та телеглядачів, представник Австрії JJ з композицією Wasted Love.

Український гурт Ziferblat посів дев'яту сходинку, маючи однакову кількість балів з Албанією - 218. Журі оцінили пісню Birds of Pray лише 60 балами, проте глядачі дали нашим музикантам 158.

Фаворити конкурсу шведи KAJ фінішували лише четвертими. Вище них на щабель Естонія, "срібло" в Ізраїлю, який став лідером за голосами телеавдиторії.

Наступне Євробачення відбудеться в одному з австрійських міст у травні 2026 року.

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