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Анджеліна Джолі вшанувала пам’ять Вікторії Амеліної на Каннському кінофестивалі

Зірка вшанувала памʼять митців, які стали жертвами воєн та конфліктів у всьому світі.

Анджеліна Джолі вшанувала пам’ять Вікторії Амеліної на Каннському кінофестивалі
Анджеліна Джолі
Фото: EPA/UPG

Під час церемонії нагородження Trophée Chopard, що традиційно відбувається в рамках Каннського кінофестивалю, голлівудська зірка Анджеліна Джолі у своїй промові вшанувала памʼять митців, які стали жертвами воєн та конфліктів у всьому світі, зокрема у промові вона згадала про українську письменницю Вікторію Амеліну.

Про це пише Variety.

"Ми знаємо, що багатьом митцям у всьому світі бракує свободи та безпеки, щоб розповідати свої історії, і багато хто втратив своє життя, як Фатіма Хассуна, вбита в Газі, Шаден Гардуд, вбита в Судані, і Вікторія Амеліна, вбита в Україні, та багато інших надзвичайних митців, які мали б бути зараз з нами", — зазначила Джолі у промові.

Анджеліна Джолі наголосила, що суспільство в неоплатному боргу перед цими людьми, які ризикували своїм життям, ділячись своїми історіями та досвідом.

"Ці талановиті митці повинні були б бути сьогодні серед нас. Ми всі маємо глибокий борг перед тими, хто наважився говорити правду, ризикуючи власним життям", — зазначила акторка.

Зірка також наголосила на силі кіномистецтва, яке датне руйнувати бар’єри, відкривати серця та пробуджувати співпереживання. Вона також підкреслила важливість доступностості політичного та соціального кіно для ширшої аудиторії.

Під час церемонії Джолі вручила престижну нагороду Trophée Chopard двом молодим талантам — французькій акторці Марі Коломб та британському актору Фінну Беннетту, відзначаючи їхній внесок у світовий кінематограф та багатообіцяючу кар'єру.
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