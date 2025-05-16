Архітектурний фестиваль ВЕЖА-2025 у Львові об’єднає 25 регіонів України

23–25 травня 2025 року у Львові пройде V Міжнародний фестиваль архітектури та мистецтв «ВЕЖА». Він об’єднає архітекторів, урбаністів, дизайнерів, митців і представників влади.

Цього року організатори пропонують подивитися на те, що відбувається в усіх 25 регіонах України. Програма фестивалю поєднує архітектурні лекції, перформанси, виставки, дискусії й особисті історії, що формують український архітектурний ландшафт тут і зараз. Головною дискусією стане розмова про створення меморіальних комплексів — об’єктів пам’яті війни, що триває.

«Ми свідомо змістили фокус — від репрезентації українських архітекторів на міжнародній арені до розмови всередині професійної спільноти, — розповідає архітекторка, директорка Центру архітектури, дизайну та урбаністики “Порохова вежа”, Міжнародного фестивалю архітектури та мистецтв “ВЕЖА” 2025 Ангеліна Єфименко. — Вже третій рік поспіль ми чуємо про необхідність відбудови країни, але між регіонами досі майже немає комунікації. Архітектори часто не знають контекстів інших областей — їхньої історії, матеріалів, ментальності. А коли настане час практичної роботи, ці знання будуть критично необхідними. Саме тому наша тема — “Нас — 25”».

Подія триватиме три дні на трьох локаціях — у Пороховій вежі, Львівському скансені (Шевченківській гай) та Свірзькому замку.

Перший день

Фото: надано організаторами фестивалю Порохова вежа

У п’ятницю 23 травня у Пороховій вежі зберуться представники Молодіжних архітектурних спілок з різних регіонів, щоб обговорити майбутнє професії й створення сталої національної платформи для взаємодії, стажувань, професійного представництва та міжрегіонального обміну.

Протягом дня в Пороховій вежі проходитимуть лекції від українських архітекторів — про просторові виклики часу, нові моделі єдності, тактичний урбанізм і роль архітекторів у відновленні та трансформації країни. Також на фестивалі з’явиться інсталяція для відвідувачів — цього разу архітекторка, фешн-дизайнерка Юлія Шемчук та керівник компанії ландшафтної архітектури "Rozkvit" Дмитро Верхоляк підготували зелену ландшафтну композицію з ознаками кожного з регіонів України. Під час фестивалю художники за авторськими ескізами митця із Луцька Андрія Калькова будуть розписувати стіни Порохової вежі.

Фінальною подією дня стане відкрита дискусія архітекторів про актуальну проблему меморіалізації та створення публічних просторів скорботи. Як ми проєктуємо місця пам’яті? Хто визначає, що є доречним у публічному просторі? Якими можуть бути нові форми меморіалів, створених під час війни? Модерує дискусію архітекторка Анна Кирій.

Другий день

Фото: надано організаторами фестивалю Львівський скансен

24 травня фестиваль побуває в 5 локаціях. Головною буде Музей народної архітектури і побуту у Львові в Шевченківському гаї, де можна побачити новий освітньо-інформаційний центр. Від ідеї його створення до реалізації минуло 10 років. Також відбудуться екскурсії до чотирьох об’єктів сучасної архітектури у Львові, серед яких: LEM Station, Куполу Маріо Ботта, Центру інтелектуального мистецтва «Меркурій».

В Музей народної архітектури відбудеться презентація результатів архітектурного воркшопу — студенти за кураторства спеціалістів YAC.ARCH.GROUP створять проєкту мобільної сцени музею.

Протягом другої половини дня у гаю триватимуть лекції та презентації, присвячені темам відновлення, архітектурної спадщини та професійної етики. Серед спікерів — архітектори з Італії Массіміліано Тіта (Massimiliano Tita) та Даміано Капуццо (Damiano Capuzzo), які були дотичні до створення українського павільйону на Венеційському архітектурному бієнале. На фестивалі вони виступлять з лекцією “Ukraine in Europe / Europe in Ukraine” про взаємозв’язки між післякризовою відбудовою в Україні та європейським архітектурним досвідом.

Вечір завершиться неформальною вечіркою просто неба — з музикою, вибійкою, і танцями.

Третій день

Фото: надано організаторами фестивалю Замок Свірж

У неділю, 25 травня фестиваль відбуватиметься у Свірзькому замку — ренесансній фортеці, що стане простором для сучасного мистецтва, лекцій, перформансів і виставок. Відкриє день екскурсія від кураторки мистецької частини фестивалю Зірки Савки виставкою витинанок українських миткинь Олени Коногорової та Юлії Станкевич. Протягом дня у замку відбуватимуться фешн-перформанси, лекції, мистецькі проєкти про пам’ять, ідентичність і майбутнє.

Сценічною подією дня стане вистава «Скресла» від львівського театру ОКО — подорож у світ ритмів, звуків та пісень наших предків. А завершиться фестиваль мапінгом The Elements від польського художника Алека Яницького на стінах Свірзького замку.