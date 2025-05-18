Упродовж доби під обстрілами РФ опинилися сім населених пунктів Харківщини

Уротягом минулої доби ворог аткаував з різних видів озброєння сім населених пунктів Харківщини. Найбільше постраждали Куп'янщина, Ізюмщина та Чугуївський район.

Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог застосовував по Харківщині КАБи, БпЛА типу "Шахед", БпЛА "Герань-2".

"У Куп'янському районі пошкоджено 3 приватних домоволодіння, пекарню, багатоквартирний будинок та конструктивні елементи господарчої будівлі, що не експлуатується; в Ізюмському районі пошкоджено лінію електромережі; у Чугуївському районі пошкоджено інфраструктуру фермерського господарства, газорозподільний вузол", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.