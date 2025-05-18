Росіяни понад 300 разів атакували Запорізьку область, є поранені

Упродовж доби російські окупанти здійснили 343 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. Троє мешканок Оріхова зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 343 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Кам'янському, Гуляйполю та Малій Токмачці. 166 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Кам'янське, Приморське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку", — каже Федоров.

7 обстрілів з РСЗВ накрили Степногірськ, Лобкове, Малу Токмачку та Новодарівку, ще 164 артобстріли завдано по території Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло чотири повідомлення про руйнування квартир, авто та об'єкта інфраструктури.

Через російські обстріли Оріхова поранень зазнали троє жінок.