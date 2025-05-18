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Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини, є руйнування

Росіяни застосували ударні БпЛА та артилерію під час обстрілів.

Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини, є руйнування
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Уночі російська армія атакувала три райони Дніпропетровської області ударними безпілотниками та била з артилерії. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

З важкої артилерії ворожа армія атакувала Марганецьку громаду Нікопольського району. 

По Межівській громаді Синельниківщини ворог вдарив БпЛА. Пошкоджені господарська споруда і приватні будинки. 

Уночі FPV-дрон поцілив по Криворізькому району. Через влучання у Зеленодольській громаді потрощені сонячні панелі. 

Минулося без загиблих та постраждалих.

  • У ніч на 18 травня Росія атакувала Україну 273-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Сили ППО знищили 88 ударних дронів.
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