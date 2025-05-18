Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини, є руйнування

Уночі російська армія атакувала три райони Дніпропетровської області ударними безпілотниками та била з артилерії.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
З важкої артилерії ворожа армія атакувала Марганецьку громаду Нікопольського району.
По Межівській громаді Синельниківщини ворог вдарив БпЛА. Пошкоджені господарська споруда і приватні будинки.
Уночі FPV-дрон поцілив по Криворізькому району. Через влучання у Зеленодольській громаді потрощені сонячні панелі.
Минулося без загиблих та постраждалих.
- У ніч на 18 травня Росія атакувала Україну 273-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Сили ППО знищили 88 ударних дронів.