Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини, є руйнування

Росіяни застосували ударні БпЛА та артилерію під час обстрілів.

Уночі російська армія атакувала три райони Дніпропетровської області ударними безпілотниками та била з артилерії.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

З важкої артилерії ворожа армія атакувала Марганецьку громаду Нікопольського району.

По Межівській громаді Синельниківщини ворог вдарив БпЛА. Пошкоджені господарська споруда і приватні будинки.

Уночі FPV-дрон поцілив по Криворізькому району. Через влучання у Зеленодольській громаді потрощені сонячні панелі.

Минулося без загиблих та постраждалих.