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Уночі РФ атакувала Україну 273-ма ударними БпЛА, Сили ППО знищили 88 "Шахедів"

Ще 1 ворожий БпЛА – в повітрі, бойова робота триває.

Уночі РФ атакувала Україну 273-ма ударними БпЛА, Сили ППО знищили 88 "Шахедів"
Військовослужбовці ДФТГ в мобільних бригадах ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 18 травня Росія атакувала Україну 273-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Сили ППО знищили 88 ударних дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Станом на 08.00 підтверджено збиття 88 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 128 безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені  (без негативних наслідків). 1 ворожий БпЛА – в повітрі, бойова робота триває!", — ідеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина.
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