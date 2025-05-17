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Росіяни атакували три райони Харківщини, відомо про 9 поранених

У Куп'янську внаслідок російських обстрілів загинула людина.

Росіяни атакували три райони Харківщини, відомо про 9 поранених
Фото: Олег Синєгубов

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Харківської області. На Куп'янщині загинула 1 цивільна, 9 людей постраждали.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів у Куп’янську загинула 55-річна жінка і зазнали поранень чоловіки 58, 49, 40, 53, 54 і 59 років; у с. Кутьківка Дворічанської громади постраждали 39-річний і 59-річний чоловіки та 62-річна жінка", зазначає Синєгубов. 

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння: 12 некерованих авіаційних ракет; 4 КАБ; 3 БпЛА (тип уточнюється); 1  БПЛА "Ланцет"; 7 БпЛА "Герань-2"; 1 БпЛА "Молнія" і 2 FPV-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. Зокрема:

У Куп'янському районі пошкоджено 2 адмінбудівлі, приміщення комунального підприємства, службовий автомобіль, 8 приватних будинків, газо- та електромережі, магазин.

В Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки, гараж, господарчі споруди.

У Чугуївському районі пошкоджено паркан і спецавтомобіль.

  • Російська армія намагалася здійснити наступ на Харківському напрямку. Сили оборони завдали втрат ворожій армії.
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