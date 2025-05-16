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У Куп'янську дрон РФ атакував комунальне підприємство: загинула жінка, є травмовані

Всі постражалі – працівники підприємства.

У Куп'янську дрон РФ атакував комунальне підприємство: загинула жінка, є травмовані
наслідки атаки у Куп'янську
Фото: Харківська облпрокуратура

Сьогодні, 16 травня близько 8:10 ворожий FPV-дрон поцілив по території комунального підприємства у Купʼянську.

Як повідомили у облпрокуратурі, загинула 55-річна жінка. Троє чоловіків дістали поранення, їх госпіталізували до лікарні. Ще один чоловік отримав гострий шок. Всі постражалі – працівники цього підприємства. 

Також внаслідок удару пошкоджено приміщення та авто.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Російський дрон атакував комунальників у Куп'янську
Фото: Харківська облпрокуратура
Російський дрон атакував комунальників у Куп'янську
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