У 5 локаціях Святошинського району впали уламки дронів. Киян закликали уникати решток БпЛА (оновлено)

У Святошинському районі Києва внаслідок атаки, яку ворог провів раннім ранком п'ятниці, є пошкодження. Горіла нежитлова зона, також уламки впали на дорогу.

Крім того, зафіксовано падіння уламків на території котельні. Є інформація про пошкодження вікон та автомобілів у житловому кварталі, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

"На місцях пошкоджень працюють служби. Інформація про постраждалих станом на 07:50 уточнюється", – йдеться у повідомленні.

Згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко уточнив, що в повітряному просторі Києва і на околицях зафіксували 17 дронів. Робота по цілях у Києві відбувалася на південно-західному напрямку.

"Цілі знищено, але уламки також є небезпечними. Станом на зараз у нас 5 локацій, де зафіксовано падіння уламків збитих БпЛА. Всі – в Святошинському районі. Це житлова і нежитлова забудова, проїжджа частина, територія котельні. Є пошкоджені вікна і декілька автомобілів. На місці працюють всі служби. Дуже важливо убезпечити всі наявні місця з пошкодженнями. Навіть рештки дронів можуть бути небезпечними. Тому прошу киян, у разі виявлення таких решток, невідкладно телефонувати 101 і не підходити близько", – закликав він.

У столиці цієї ночі оголошували повітряну тривогу двічі. Росія провела цю, як і багато інших атак, паралельно з очікуванням переговорів із Україною в Туреччині.