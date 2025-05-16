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У 5 локаціях Святошинського району впали уламки дронів. Киян закликали уникати решток БпЛА (оновлено)

Інформації про поранених немає. 

У 5 локаціях Святошинського району впали уламки дронів. Киян закликали уникати решток БпЛА (оновлено)
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

У Святошинському районі Києва внаслідок атаки, яку ворог провів раннім ранком п'ятниці, є пошкодження. Горіла нежитлова зона, також уламки впали на дорогу. 

Крім того, зафіксовано падіння уламків на території котельні. Є інформація про пошкодження вікон та автомобілів у житловому кварталі, повідомили в Київській міській військовій адміністрації. 

"На місцях пошкоджень працюють служби. Інформація про постраждалих станом на 07:50 уточнюється", – йдеться у повідомленні. 

Згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко уточнив, що в повітряному просторі Києва і на околицях зафіксували 17 дронів. Робота по цілях у Києві відбувалася на південно-західному напрямку. 

"Цілі знищено, але уламки також є небезпечними. Станом на зараз у нас 5 локацій, де зафіксовано падіння уламків збитих БпЛА. Всі – в Святошинському районі. Це житлова і нежитлова забудова, проїжджа частина, територія котельні. Є пошкоджені вікна і декілька автомобілів. На місці працюють всі служби. Дуже важливо убезпечити всі наявні місця з пошкодженнями. Навіть рештки дронів можуть бути небезпечними. Тому прошу киян, у разі виявлення таких решток, невідкладно телефонувати 101 і не підходити близько", – закликав він. 

У столиці цієї ночі оголошували повітряну тривогу двічі. Росія провела цю, як і багато інших атак, паралельно з очікуванням переговорів із Україною в Туреччині. 

  • Навесні ворог почав атакувати дронами Shahed із доповненнями, які детонували після збиття і падіння. Такі уламки виявляли в різних районах. Знайдені вибухонебезпечні предмети були схожі на трубу з квадратними насічками на корпусі: діаметр близько 5 см, довжина 35-40 см. Але можуть мати й інший вигляд. 
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