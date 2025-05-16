За добу оборонці знищили 1100 окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1100 окупантів, 13 ворожих танків, 32 бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем, 1 РСЗВ та 1 засіб ППО.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 971 690 (+1100) осіб,
- танків ‒ 10825 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22546 (+32) од,
- артилерійських систем – 27908 (+36) од,
- РСЗВ – 1385 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1167 (+1) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36123 (+123),
- крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48713 (+166) од,
- спеціальна техніка ‒ 3892 (+0).
Дані уточнюються.