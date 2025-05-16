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За добу оборонці знищили 1100 окупантів

Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 971 690 солдатів. 

За добу оборонці знищили 1100 окупантів
Морські піхотинці відбили штурм окупантів з бронетехнікою на Покровському напрямку
Фото: Скріншот з відер

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1100 окупантів, 13 ворожих танків,  32 бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем, 1 РСЗВ та 1 засіб ППО.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 971 690 (+1100) осіб,
  • танків ‒ 10825 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22546 (+32) од,
  • артилерійських систем – 27908 (+36) од,
  • РСЗВ – 1385 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1167 (+1) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36123 (+123),
  • крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 48713 (+166) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3892 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
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