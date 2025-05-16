За добу оборонці знищили 1100 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Морські піхотинці відбили штурм окупантів з бронетехнікою на Покровському напрямку

Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 971 690 солдатів.

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