На Одещині через російську атаку постраждали три людини. Одна із постраждалих знаходиться у важкому стані.

Як повідомили у ДСНС, унаслідок влучання зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди, зруйновано гараж з 3 автомобілями. Згодом у ОВА уточнили, що ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками.

Вночі росіяни ударили по Одеському та Білгород-Дністровському районах. Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки та легкові автівки. У кількох місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

Постраждав один чоловік, який після отримання медичної допомоги продовжить лікування амбулаторно, ще один поранений перебуває у стані середньої тяжкості. Постраждала жінка знаходиться у вкрай тяжкому стані.

Фото: ДСНС Наслідки ворожої атаки

Фото: ДСНС Наслідки російського обстрілу