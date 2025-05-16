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У Одеській області через атаку РФ постраждали троє людей (доповнено)

На місцях обстрілу спалахнули пожежі.

У Одеській області через атаку РФ постраждали троє людей (доповнено)
Наслідки російського обстрілу
Фото: ДСНС

На Одещині через російську атаку постраждали три людини. Одна із постраждалих знаходиться у важкому стані. 

Як повідомили у ДСНС, унаслідок влучання зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди, зруйновано гараж з 3 автомобілями. Згодом у ОВА уточнили, що ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. 

Вночі росіяни ударили по Одеському та Білгород-Дністровському районах. Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки та легкові автівки. У кількох місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

Постраждав один чоловік, який після отримання медичної допомоги продовжить лікування амбулаторно, ще один поранений перебуває у стані середньої тяжкості. Постраждала жінка знаходиться у вкрай тяжкому стані. 

Наслідки ворожої атаки
Фото: ДСНС
Наслідки ворожої атаки
Наслідки російського обстрілу
Фото: ДСНС
Наслідки російського обстрілу

  • На початку травня окупаційна армія атакувала Одеську область ударними безпілотниками і вбила людину. 
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