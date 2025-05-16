На Херсонщині росіяни вбили одну людину, понівечили газопровід та будинки

Росіяни вбили на Херсонщині одну людину, ще одна особа – поранена. Від російських ударів постраждали 26 населених пунктів області.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Садове, Станіслав, Широка Балка, Велетенське, Кізомис, Інгулець, Берислав, Тараса Шевченка, Нововоронцовка, Дудчани, Михайлівка, Козацьке, Веселе, Гаврилівка, Осокорівка, Дніпровське, Микільське, Миколаївка, Одрадокам'янка, Понятівка, Софіївка, Токарівка, Томина Балка, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчі споруди та приватні автомобілі.