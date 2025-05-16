Штучний інтелект Ілона Маска почав розповідати про "білий геноцид" у відповідь на непов'язані питання
Штучний інтелект Ілона Маска почав розповідати про "білий геноцид" у відповідь на непов'язані питання
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
Україна і Росія зустрінуться в Стамбулі для обговорення припинення вогню. Онлайн
Україна і Росія зустрінуться в Стамбулі для обговорення припинення вогню. Онлайн
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа
На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа
Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
На Київщини ліквідували мережу підпільних цехів, де виготовляли насіння під виглядом відомих брендів
На Київщини ліквідували мережу підпільних цехів, де виготовляли насіння під виглядом відомих брендів
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Україна готова до миру. До миру не готова Росія
Україна готова до миру. До миру не готова Росія
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині росіяни вбили одну людину, понівечили газопровід та будинки

Від російських ударів постраждали 26 населених пунктів області. 

На Херсонщині росіяни вбили одну людину, понівечили газопровід та будинки
Наслідки російського обстрілу, фото ілюстративне
Фото: Херсонська ОВА

Росіяни вбили на Херсонщині одну людину, ще одна особа – поранена. Від російських ударів постраждали 26 населених пунктів області. 

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Садове, Станіслав, Широка Балка, Велетенське, Кізомис, Інгулець, Берислав, Тараса Шевченка, Нововоронцовка, Дудчани, Михайлівка, Козацьке, Веселе, Гаврилівка, Осокорівка, Дніпровське, Микільське, Миколаївка, Одрадокам'янка, Понятівка, Софіївка, Токарівка, Томина Балка, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3  багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчі споруди та приватні автомобілі.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies