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СБУ затримала агентку РФ, яка готувала нові удари ворога по Полтавщині

Жінка була учасницею агентурої мережі, яку викрили у листопаді минулого року. 

СБУ затримала агентку РФ, яка готувала нові удари ворога по Полтавщині
Затримана російська агентка
Фото: СБУ

На Полтавщині військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну учасницю агентурної мережі ФСБ, яку спецслужба викрила в області у листопаді 2024 року.

Як нагадали у СБУ, тоді затримали двох російських агентів, котрі коригували ворожі атаки по регіону.

Зараз затримали їхню спільницю, яка після викриття осередку "залягла на дно", а згодом отримала сигнал від кураторки на продовження підривної діяльності.

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Зрадницею виявилася 21-річна мешканка Кременчука, яка готувала координати для повітряних атак рашистів.Однією із потенційних цілей ворога була адмінбудівля місцевого правоохоронного органу. Щоб з’ясувати наявність особового складу в ній, агентка встановила навпроти об’єкта приховану відеокамеру з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

Також, готуючи авіаудар, окупанти сподівалися "обійти" українську ППО. Для цього вони доручили зрадниці вирахувати бойові позиції радіолокаційних станцій ЗСУ.

Військові контррозвідники СБУ викрили агентку одразу після її "активації", задокументували злочини фігурантки і затримали за місцем проживання.

Одночасно з цим Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських захисників.Під час обшуків в оселі затриманої вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон, з якого фігурантка звітувала кураторці. Персональні дані цієї кадрової співробітниці ФСБ уже встановлені Службою безпеки.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (співучасть у державній зраді, вчинена організованою групою в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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