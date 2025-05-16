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На Дніпропетровщині викрили масштабне наркоугруповання та вилучили "товару" на понад 14 млн гривень

Затримали вісьмох причетних до "справи". 

На Дніпропетровщині викрили масштабне наркоугруповання та вилучили "товару" на понад 14 млн гривень
Вилучені під час обшуку докази
Фото: Нацполіція

У Дніпропетровській області правоохоронці припинили діяльність нарколабораторії, в якій щомісяця виготовлялося близько 15 кг психотропних речовин, зокрема амфетамін і «Alpha-PVP».

Як повідомили у Нацполіції, це приносило угрупованню орієнтовно 12 мільйонів гривень прибутку на місяць. Чотирьох учасників організованої злочинної групи та їх чотирьох спільників, які займалися виготовленням і збутом психотропних речовин на території м. Кривого Рогу та інших регіонів України, затримали. Їм повідомили про підозру.

Організатором угруповання був 24-річний мешканець Кривого Рогу. Він розробив схему незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та збуту психотропних речовин. До "справи" він залучив спільників, які відповідали за координацію, виготовлення та транспортування речовин. Серед затриманих – закладники, фасувальники та водій-кур’єр, який доставляв прекурсори та готову продукцію до місць збуту через поштові відправлення. Також до схеми були залучені наркокур’єри – мешканці різних регіонів України, які отримували великі партії амфетаміну поштою для подальшого збуту.

Затримані наркоділки на Дніпропетровщині
Фото: Нацполіція
Затримані наркоділки на Дніпропетровщині

Правоохоронці встановили зв’язки групи, наркошопи та акаунти в соцмережах, за допомогою яких відбувався збут готової продукції кінцевим споживачам. 

Провели 17 обшуків за адресами проживання фігурантів, у транспортних засобах, а також за місцем виготовлення психотропних речовин. Вилучили понад 6 кг A-PVP, кілограм амфетаміну, 1,6 кг канабісу, а також мефедрон, екстазі та інші види наркотиків. Також вилучили прекурсори та хімічні речовини, лабораторне обладнання, три автомобілі, гроші, мобільні телефони, банківські картки, стартові пакети, чорнові записи.

  • Нещодавно Нацполіція затримала по всій Україні 66 осіб у масштабній справі про виготовлення і збут наркотиків.
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