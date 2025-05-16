На Дніпропетровщині викрили масштабне наркоугруповання та вилучили "товару" на понад 14 млн гривень

У Дніпропетровській області правоохоронці припинили діяльність нарколабораторії, в якій щомісяця виготовлялося близько 15 кг психотропних речовин, зокрема амфетамін і «Alpha-PVP».

Як повідомили у Нацполіції, це приносило угрупованню орієнтовно 12 мільйонів гривень прибутку на місяць. Чотирьох учасників організованої злочинної групи та їх чотирьох спільників, які займалися виготовленням і збутом психотропних речовин на території м. Кривого Рогу та інших регіонів України, затримали. Їм повідомили про підозру.

Організатором угруповання був 24-річний мешканець Кривого Рогу. Він розробив схему незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та збуту психотропних речовин. До "справи" він залучив спільників, які відповідали за координацію, виготовлення та транспортування речовин. Серед затриманих – закладники, фасувальники та водій-кур’єр, який доставляв прекурсори та готову продукцію до місць збуту через поштові відправлення. Також до схеми були залучені наркокур’єри – мешканці різних регіонів України, які отримували великі партії амфетаміну поштою для подальшого збуту.

Фото: Нацполіція Затримані наркоділки на Дніпропетровщині

Правоохоронці встановили зв’язки групи, наркошопи та акаунти в соцмережах, за допомогою яких відбувався збут готової продукції кінцевим споживачам.

Провели 17 обшуків за адресами проживання фігурантів, у транспортних засобах, а також за місцем виготовлення психотропних речовин. Вилучили понад 6 кг A-PVP, кілограм амфетаміну, 1,6 кг канабісу, а також мефедрон, екстазі та інші види наркотиків. Також вилучили прекурсори та хімічні речовини, лабораторне обладнання, три автомобілі, гроші, мобільні телефони, банківські картки, стартові пакети, чорнові записи.