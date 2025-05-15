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П'ять українських областей постраждали внаслідок атаки дронів

Ворог запустив 110 безпілотників. 

Цієї ночі захисники збили 62 ворожі БпЛА, а ще 29 – локаційно знешкодили. Загалом ворог використав 110 ударних дронів типу Shahed та безпілотників-імітаторів, повідомили в Повітряних силах

Запуск відбувся з російських напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Станом на 08.00 підтверджено збиття 62 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, заході та в центрі країни. 29 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", – йдеться у повідомленні. 

Фото: Повітряні сили в Telegram

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Полтавська, Київська та Івано-Франківська області.
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