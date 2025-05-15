На Полтавщині унаслідок дронової атаки загорівся будинок

У ніч на 15 травня через російську дронову атаку на Полтавщині загорілися будинок та авто.
Про це повідомили у ОВА.
"Вночі на Полтавщині працювала ППО. У Лубенському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА на територію приватного домоволодіння сталася пожежа житлового будинку та легкового автомобіля. Пожежу локалізовано", – зазначили у адміністрації.
Також було пошкоджено будівлі та споруди інших домогосподарств.
Обійшлося без постраждалих.
- На початку травня через падіння уламків російських БпЛА на Полтавщині було аварійне відключення світла.