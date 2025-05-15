Окупанти поранили дев'ять мешканців Херсонщини

Упродовж доби російські війська атакували 35 населених пунктів Херсонщини. Через російську агресію 9 людей дістали поранення.

Як повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Білозерка, Берислав, Понятівка, Станіслав, Інгулець, Шляхове, Осокорівка, Нововоронцовка, Тягинка, Ольгівка, Одрадокам'янка, Миколаївка, Львове, Берегове, Томина Балка, Новокаїри, Дудчани, Урожайне, Антонівка, Садове, Велетенське, Гаврилівка, Веселе, Гончарне, Дніпровське, Іванівка, Кізомис, Козацьке, Микільське, Новорайськ, Республіканець, Токарівка, Червоний Маяк, Шевченківка та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.