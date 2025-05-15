Курс "Захист України" у школах викладатимуть ветерани

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук на своїй сторінці у Telegram заявила про те, що шкільний курс "Захист України" будуть викладати ветерани російсько-української війни.

За словами посадовиці, це дозволить поєднати патріотичну освіту дітей з працевлаштуванням учасників бойових дій. На її думку, "ніхто краще них не навчить дітей, що таке захищати свою державу". Влада поставила за мету швидко навчити достатню кількість ветеранів бути інструкторами у середніх школах.

Верещук анонсувала появу відповідного спільного наказу Міністерства освіти та Міністерства у справах ветеранів вже цього тижня. Вона також закликала місцеві громади вирішити проблему низьких зарплат через обмеженість бюджету Міносвіти шляхом доплат зі своїх власних кошторисів.