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На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа

Він захищав Україну у складі ЗСУ з березня 2022 року.

На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа
Максим Неліпа
Фото: Telegram

Український актор, ведучий та шоумен Максим Неліпа загинув у бою з російськими окупантами. Про його смерть у своїх соцмережах повідомили колеги, інформацію підтвердила і дружина телезірки. 

Як пише "Уніан", Неліпа став на захист України у березні 2022 року. У січні стало відомо, що він зазнав поранення, через яке переніс три операції, проходив лікування у Дніпрі. Повернувся на фронт, де його життя обірвалося у бою 12 травня.

Максим Неліпа був ведучим програм "Хто там?" та "Підйом". Брав участь у проєкті "Танці з зірками" в парі з хореографом Оленою Шоптенко. Пізніше приєднався до команди "Дизель-шоу", знімався у телепроєктах. З початком повномасштабного вторгнення росіян добровільно взяв у руки зброю, служив командиром розвідувального взводу у структурі Сухопутних сил ЗСУ. 
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