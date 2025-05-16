На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 6 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 15 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: в Олександро-Калиновому. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 16 травня.

Покровський район. У Покровську поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку.

Краматорський район. У Ямполі Лиманської громади поранено людину, у Зарічному пошкоджено 6 будинків. У Рай-Олександрівці Миколаївської ТГ пошкоджені виробничі та адміністративні будівлі. У Слов'янську пошкоджено 2 адмінбудівлі, 5 гаражів і 3 автомобілі. У Краматорську обстріляна промзона. В Іллінівці пошкоджено 22 будинки, 3 лінії електропередач, газогін, автобус і автомобіль; в Олександро-Калиновому 1 людина загинула, пошкоджено 15 об'єктів; 21 об'єкт пошкоджено в Яблунівці і 1 — в Зорі. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 4 багатоповерхівки і 3 приватні будинки; у Новодмитрівці поранено людину, пошкоджено 2 багатоповерхівки і адмінбудівлю; в Іванопіллі пошкоджено 18 приватних будинків, 2 склади, гараж і автобус.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.