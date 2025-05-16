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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 6 отримали поранення

За добу росіяни 48 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 259 людей (26 дітей).

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 6 отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 6 отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 15 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: в Олександро-Калиновому. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 16 травня.

Покровський район. У Покровську поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку.

 

Краматорський район. У Ямполі Лиманської громади поранено людину, у Зарічному пошкоджено 6 будинків. У Рай-Олександрівці Миколаївської ТГ пошкоджені виробничі та адміністративні будівлі. У Слов'янську пошкоджено 2 адмінбудівлі, 5 гаражів і 3 автомобілі. У Краматорську обстріляна промзона. В Іллінівці пошкоджено 22 будинки, 3 лінії електропередач, газогін, автобус і автомобіль; в Олександро-Калиновому 1 людина загинула, пошкоджено 15 об'єктів; 21 об'єкт пошкоджено в Яблунівці і 1 — в Зорі. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 4 багатоповерхівки і 3 приватні будинки; у Новодмитрівці поранено людину, пошкоджено 2 багатоповерхівки і адмінбудівлю; в Іванопіллі пошкоджено 18 приватних будинків, 2 склади, гараж і автобус.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.
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