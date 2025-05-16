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У Херсоні через російську атаку пошкоджений залізничний вокзал

Люди вціліли.

У Херсоні через російську атаку пошкоджений залізничний вокзал
Фото: Facebook/Укрзалізниця

Сьогодні, 16 травня, у Херсоні через російську атаку постраждав залізничний вокзал.

"Залізнична інфраструктура Херсону сьогодні зранку знову була під ворожим обстрілом", – йдеться у повідомленні Укразалізниці. 

Постраждалих немає, пасажири і працівники вокзалу та диспетчерського пункту перебували в укриттях. 

Унаслідок атаки пошкоджена будівля вокзалу, вибиті вікна та пошкоджені робочі місця працівників у приміщенні. Один з вагонів поїзда також несуттєво постраждав.

Наслідки російської атаки
Фото: Укрзалізниця
Наслідки російської атаки

Після завершення обстрілу поїзд рушив далі із затримкою близько години. Рух інших поїздів продовжується за графіком.
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