У двох районах Полтавської області є пошкодження внаслідок падіння уламків

В ОВА повідомили, що минулося без поранених.

У Полтавській області внаслідок падіння уламків російських дронів у двох районах є пошкодження. Про це повідомили в ОВА.

У Кременчуцькому та Полтавському районах пошкоджено покрівлю господарчої споруди і скління житлового будинку. Минулося без постраждалих.