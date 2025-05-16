НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
На Київщини ліквідували мережу підпільних цехів, де виготовляли насіння під виглядом відомих брендів
На Київщини ліквідували мережу підпільних цехів, де виготовляли насіння під виглядом відомих брендів
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа
На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа
Штучний інтелект Ілона Маска почав розповідати про "білий геноцид" у відповідь на непов'язані питання
Штучний інтелект Ілона Маска почав розповідати про "білий геноцид" у відповідь на непов'язані питання
Україна і Росія зустрінуться в Стамбулі для обговорення припинення вогню. Онлайн
Україна і Росія зустрінуться в Стамбулі для обговорення припинення вогню. Онлайн
Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Україна готова до миру. До миру не готова Росія
Україна готова до миру. До миру не готова Росія
ГоловнаСуспільствоВійна

У двох районах Полтавської області є пошкодження внаслідок падіння уламків

В ОВА повідомили, що минулося без поранених. 

У двох районах Полтавської області є пошкодження внаслідок падіння уламків
Наслідки падіння уламків
Фото: Полтавська ОВА в Telegram

У Полтавській області внаслідок падіння уламків російських дронів у двох районах є пошкодження. Про це повідомили в ОВА. 

У Кременчуцькому та Полтавському районах пошкоджено покрівлю господарчої споруди і скління житлового будинку. Минулося без постраждалих. 

  • Цієї ночі ворог атакував Україну 112 дронами. 
  • В Одеській області поранені троє людей. 
  • У Києві в Святошинському районі є пошкодження в п'яти місцях. Міська військова адміністрація закликала уникати уламків, оскільки вони можуть становити небезпеку. 
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies