У двох районах Полтавської області є пошкодження внаслідок падіння уламків

У Полтавській області внаслідок падіння уламків російських дронів у двох районах є пошкодження. Про це повідомили в ОВА.
У Кременчуцькому та Полтавському районах пошкоджено покрівлю господарчої споруди і скління житлового будинку. Минулося без постраждалих.
- Цієї ночі ворог атакував Україну 112 дронами.
- В Одеській області поранені троє людей.
- У Києві в Святошинському районі є пошкодження в п'яти місцях. Міська військова адміністрація закликала уникати уламків, оскільки вони можуть становити небезпеку.