Упродовж доби російська армія завдала понад 430 ударів по Запорізькій області

Під обстрілами опинилися 15 населених пунктів Запорізької області.

Упродовж доби російські окупанти завдали 434 удари по 15 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Війська рф здійснили 6 авіаційних ударів по Гуляйполю, Червоному, Малій Токмачці, Новоандріївці та Малинівці", — каже Федоров.

224 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Запасне, Магдалинівку, Лобкове, Кам'янське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

4 обстріли із РСЗВ накрили Лобкове, Гуляйполе та Малу Токмачку.

200 артобстрілів завдано по території Біленького, Лобкового, Кам'янського, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Гуляйполя та Новодарівки.

Надійшло 19 повідомлень про пошкодження квартир, будинків та господарських споруд. Мирні мешканці не постраждали.