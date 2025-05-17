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Росіяни вбили та поранили 15 мирних мешканців Херсонщини

Окупанти били по критичній та залізничній інфраструктурі області.

Росіяни вбили та поранили 15 мирних мешканців Херсонщини

Упродовж доби російські окупанти атакували критичну та залізничну інфраструктуру Херсонської області. Унаслідок російських обстрілів загинули дві людини, тринадцять цивільних зазнали поранень. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Велетенське, Веселе, Гаврилівка, Дніпровське, Іванівка, Інгулець, Качкарівка, Новотягинка, Нововоронцовка, Олександрівка, Осокорівка, Понятівка, Придніпровське, Раківка, Садове, Станіслав, Софіївка, Тягинка, Урожайне, Червоний Маяк, Широка Балка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та залізничній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2  багатоповерхівки та 10  приватних будинків. Також окупанти понівечили автомобільну заправну станцію, стільникові вежі, газопроводи, господарчі споруди; влучили у вантажівку гуманітарної допомоги та приватні автомобілі.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 13 — дістали поранення.

"Стало відомо, що вчора через атаку ворожого дрона у Бериславі травми, несумісні з життям, дістав 50-річний чоловік. Мої співчуття родичам загиблого", — зазначив Прокудін.
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