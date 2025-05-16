Зеленський: Данія готує новий пакет військової допомоги Україні

Президент і глава данського уряду на зустрічі говорили про подальші інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Як ідеться на сайті глави держави, сторони обговорили перемовини України та РФ у Стамбулі, а також військову підтримку Києва.

«Данія – одна з лідерів у підтримці нашої держави і готує вже 26-й пакет військової допомоги для України. Ця підтримка допомагає захищати життя. Надзвичайно цінуємо це», — заявив Зеленський за підсумками переговорів.

Окрім військової допомоги, сторони обговорили подальші інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс та координацію зусиль із союзниками у США й Європі.

Також ішлося про очікування від головування Данії в Раді ЄС, яке розпочнеться 1 липня. Україна розраховує на подальшу підтримку на шляху до європейської інтеграції, додав глава держави.